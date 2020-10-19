Нурмагомедов рассказал, чего бы он никогда не сделал в жизни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего бы он никогда не совершил в своей жизни.

РИА Новости

«Много чего бы не сделал. С парашютом точно бы не прыгнул. Потому что не хочется доверять свою жизнь куску материи», — заявил Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram. Ранее Нурмагомедов назвал лучших футболистов в истории.