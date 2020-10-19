Нурмагомедов назвал лучших футболистов в истории

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кого считает величайшими игроками в истории футбола.
Нурмагомедов назвал лучших футболистов в истории
  • РИА Новости

«Тяжело сказать. Пеле не уберёшь из этого списка, Диего Марадону, Лионеля Месси, Кришиану Роналду, Роналдо-«зубастика», Зинедина Зидана. Луиш Фигу тоже один из величайших. В 2000 году он выиграл «Золотой мяч», тогда был его пик. Потом пару лет тоже играл на высшем уровне. Наверное, эти игроки лучшие», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Ранее сообщалось, что Олег Блохин и Криштиану Роналду номинированы на звание лучшего левого форварда в истории.

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