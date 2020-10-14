Арбитр Казарцев назначен на матч РПЛ впервые с игры «Спартак» — «Сочи»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Казарцев не получал назначения на матчи РПЛ после завершившегося судейским скандалом матча первого тура «Спартак» — «Сочи», после которого Казарцева отстранили от работы по итогам рассмотрения его решений Экспертно-судейской комиссией (ЭСК).
Матч «Ротор» — «Тамбов» пройдёт в Волгограде 18 октября.
Ранее сообщалось, что судья Турбин отстранён на два матча РПЛ за работу на матче «Сочи» — «Ростов».