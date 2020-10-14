Судья Турбин отстранён на два матча РПЛ за работу на матче «Сочи» — «Ростов»
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- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», комиссия не смогла прийти к единому мнению по эпизоду с удалением полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Тем не менее из-за других решений арбитра Евгения Турбина в этом матче, а также из-за неудовлетворительной оценки инспектором матча работы судьи Турбин не получит назначений как минимум на два тура РПЛ. После дисквалификации судья возобновит работу в ФНЛ.
Турбин в этом матче показал футболистам «Ростова» восемь жёлтых карточек. По завершении матча он удалил тренера «Ростова» Валерия Карпина за споры.
Ранее глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитра на матче «Сочи» — «Ростов».