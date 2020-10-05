Глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитра на матче «Сочи» — «Ростов»
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«Мы ждём письмо от «Ростова». Пока его нет. Но оценка у Турбина будет явно негативная. Он отсудил с ошибками. Подробнее отвечу после заседания ЭСК», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что это не та ситуация, когда судью будут отправлять на полиграф.
«Если сегодня придёт письмо, то комиссия будет заседать завтра», — добавил Хачатурянц.
«Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 4:2. Гости с 63-й минуты были в меньшинстве после удаления полузащитника Матиаса Норманна.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил судейство в матче с «Ростовом».