Глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитра на матче «Сочи» — «Ростов»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитра на матче «Сочи» — «Ростов»
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«Мы ждём письмо от «Ростова». Пока его нет. Но оценка у Турбина будет явно негативная. Он отсудил с ошибками. Подробнее отвечу после заседания ЭСК», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что это не та ситуация, когда судью будут отправлять на полиграф.

«Если сегодня придёт письмо, то комиссия будет заседать завтра», — добавил Хачатурянц.

«Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 4:2. Гости с 63-й минуты были в меньшинстве после удаления полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил судейство в матче с «Ростовом».

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