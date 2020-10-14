Воспитанник «Зенита» рассказал, как тренировался в Сирии во время обстрела

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник сирийского «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах рассказал, как во время выступлений за команду из Дамаска обстреливали её базу.

«Аль-Джаиш» — это «армейский» клуб. Тренировки были на действующей военной базе на окраине города. Генеральный директор клуба — кадровый военный. В погонах. Скажу больше. Те ребята, что редко попадали в основу, могли оказаться на фронте. Обстреливали ли базу? Один раз случай был — очередь пустили по полю. То ли с окраин, то ли ещё откуда-то. Мы в это время по нему бегали, разминались», — цитирует Абдулфаттаха «Матч ТВ».

По его словам, он впервые в жизни своими глазами увидел, как пули вкапываются в землю. При этом он отметил, что многие игроки сразу легли на землю вниз лицом и обхватили голову руками, а остальные, среди которых он сам, пригнулись и побежали в раздевалку. Он также подчеркнул, что тренеры тогда не сразу поверили в происходящее.

«Тренеры-то в другой стороне стояли и всего этого не видели. Однако сказали — ладно, тянитесь здесь. А на поле вратарей отправили. Через какое-то время прибегают и они! Тогда наши наставники больше экспериментировать не стали. Говорят, давайте прямо здесь в квадраты сегодня поиграйте. Это место точно не простреливается», — сказал игрок.

Он признался, что тогда во время тренировки у него дрожали ноги.

«Для ребят это, может, и нормально было — там выстрелы на окраинах, в том числе пушечные, не редкость и даже обыденность. В какой-то момент тоже привык к далёким звукам артиллерии, к самолётам, которые в сторону очага конфликта летят. Потом к этому уже спокойно относился. Хотя первые недели две и это было диковато. Но тут оказался в шоке», — добавил Абдулфаттах.

Ранее «Зенит» анонсировал старт Лиги чемпионов роликом-комиксом в историческом стиле.