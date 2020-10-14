«Зенит» анонсировал старт Лиги чемпионов роликом-комиксом в историческом стиле

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящим матчам команды в Лиге чемпионов.

Ролик опубликован на YouTube-канале клуба. Он выполнен в стиле комикса, а игроки показаны в нём моряками времён Российской империи. Главный тренер команды Сергей Семак представлен адмиралом.

В первом матче группового этапа турнира, который состоится 20 октября, «Зенит» сыграет с бельгийским «Брюгге». Также российскому клубу в группе будут противостоять дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что Вендел провёл первую тренировку в «Зените».