Главный тренер молодёжной сборной России о победе над Латвией: вся игра проходила под нашим контролем

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча отборочного цикла Евро-2021 с Латвией, победа в котором позволила отечественной команде пробиться на чемпионат Европы.

«Первые минут 20 получились нервозными, поскольку нужно было понять структуру игры. Но мяч Константина Кучаева, забитый в ходе хорошей комбинации, придал нам уверенности в себе. В принципе, вся встреча проходила под нашим контролем. Забегая вперёд, нам необходимо усиливать качество игры, чтобы быть более уверенными и конкурентными», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Ранее Галактионов после выхода молодёжной сборной России на Евро-2021 признался, что его переполняют эмоции.