Главный тренер молодёжной сборной России о победе над Латвией: вся игра проходила под нашим контролем

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча отборочного цикла Евро-2021 с Латвией, победа в котором позволила отечественной команде пробиться на чемпионат Европы.
Главный тренер молодёжной сборной России о победе над Латвией: вся игра проходила под нашим контролем
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Первые минут 20 получились нервозными, поскольку нужно было понять структуру игры. Но мяч Константина Кучаева, забитый в ходе хорошей комбинации, придал нам уверенности в себе. В принципе, вся встреча проходила под нашим контролем. Забегая вперёд, нам необходимо усиливать качество игры, чтобы быть более уверенными и конкурентными», — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Ранее Галактионов после выхода молодёжной сборной России на Евро-2021 признался, что его переполняют эмоции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить