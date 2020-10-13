Главный тренер молодёжной сборной России по футболу после выхода на Евро-2021 признался, что его переполняют эмоции

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов подвёл итоги успешного для команды отборочного этапа Евро-2021.

«Мы выполнили главную задачу, к которой шли на протяжении последних двух лет. Впервые за долгое время молодёжная сборная России примет участие в чемпионате Европы. Для нас это радостное событие... Сейчас нас переполняют эмоции», — приводит слова Галактионова пресс-служба молодёжной сборной России по футболу.

Также тренер после решающей победы над Латвией подчеркнул, что впереди команду ждёт большая работа.

«Отмечать никого не хочу. Всегда говорю, что на поле выходят не отдельные люди, а команда, состоящая из 11 футболистов. Те, кто не попал в основу или не вышел на поле, — это тоже часть команды, единого коллектива. Большинство ребят прошли с нами два чемпионата Европы и первенство мира», — добавил Галактионов.

Ранее молодёжная сборная России квалифицировалась на Евро впервые с 2013 года.