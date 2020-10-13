Главный тренер молодёжной сборной России по футболу после выхода на Евро-2021 признался, что его переполняют эмоции

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов подвёл итоги успешного для команды отборочного этапа Евро-2021.
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу после выхода на Евро-2021 признался, что его переполняют эмоции
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Мы выполнили главную задачу, к которой шли на протяжении последних двух лет. Впервые за долгое время молодёжная сборная России примет участие в чемпионате Европы. Для нас это радостное событие... Сейчас нас переполняют эмоции», — приводит слова Галактионова пресс-служба молодёжной сборной России по футболу.

Также тренер после решающей победы над Латвией подчеркнул, что впереди команду ждёт большая работа.

«Отмечать никого не хочу. Всегда говорю, что на поле выходят не отдельные люди, а команда, состоящая из 11 футболистов. Те, кто не попал в основу или не вышел на поле, — это тоже часть команды, единого коллектива. Большинство ребят прошли с нами два чемпионата Европы и первенство мира», — добавил Галактионов. 

Ранее молодёжная сборная России квалифицировалась на Евро впервые с 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить