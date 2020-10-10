Гюнеш считает, что ситуация с коронавирусом не отразится на сборной России

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Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказал мнение о влиянии ситуации с подозрениями на заболевание игроков национальной команды России коронавирусом на предстоящий матч группового этапа Лиги наций УЕФА.
Гюнеш считает, что ситуация с коронавирусом не отразится на сборной России
  • Reuters

«Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у неё есть всё, чтобы решить проблемы с обороной», — приводит слова Гюнеша ТАСС.

Трое игроков сборной России не смогут принять участие в матче с Турцией из-за подозрений на коронавирус. Из строя временно выбыли голкипер Маринато Гилерме, а также защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес.

Ранее сообщалось, что Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций.

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