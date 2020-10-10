Гюнеш считает, что ситуация с коронавирусом не отразится на сборной России
- Reuters
«Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у неё есть всё, чтобы решить проблемы с обороной», — приводит слова Гюнеша ТАСС.
Трое игроков сборной России не смогут принять участие в матче с Турцией из-за подозрений на коронавирус. Из строя временно выбыли голкипер Маринато Гилерме, а также защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес.
Ранее сообщалось, что Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций.