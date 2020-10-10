«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока команды Василия Кулькова.

«Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в Twitter.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Кульков умер в возрасте 54 лет в реанимации перед плановой онкологической операцией. До этого он переболел коронавирусом.

Ранее Игорь Шалимов заявил, что Кульков вписал себя в историю «Спартака».