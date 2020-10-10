СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
До этого тест Джикии дал сомнительный результат, из-за чего игрок был изолирован от команды и пропустил контрольный матч со Швецией (1:2).
Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19.