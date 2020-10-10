СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия получил отрицательный результат теста на коронавирус, но всё равно не вернётся в расположение национальной команды на текущем сборе.

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого тест Джикии дал сомнительный результат, из-за чего игрок был изолирован от команды и пропустил контрольный матч со Швецией (1:2).

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19.