СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия получил отрицательный результат теста на коронавирус, но всё равно не вернётся в расположение национальной команды на текущем сборе.
СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого тест Джикии дал сомнительный результат, из-за чего игрок был изолирован от команды и пропустил контрольный матч со Швецией (1:2).

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19.

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