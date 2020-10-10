Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19

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Тест защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат.
Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной сборной, игроки 9 октября прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. 

«Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник хорошо себя чувствует и у него отсутствуют какие-либо жалобы. Тесты остальных членов сборной дали отрицательные результаты.

Сборная России 11 октября сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября национальная команда встретится с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выступил за вакцинацию спортсменов от коронавируса.

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