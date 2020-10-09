Матыцин выступил за вакцинацию спортсменов от коронавируса

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о необходимости вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции.
Матыцин выступил за вакцинацию спортсменов от коронавируса
  • РИА Новости

«Я абсолютно за вакцинацию. Это на сегодняшний день единственная возможность блокировать распространение вируса», — заявил Матыцин в эфире kp.ru.

Он отметил, что можно обеспечивать безопасность всяческими мерами предосторожности, но самой эффективной из них является именно вакцинация.

«Как будет возможность, максимально должны вакцинироваться, и спортсмены в том числе. Но нужно проводить это с учётом индивидуальных особенностей», — добавил министр.

Ранее Матыцин оценил шансы на проведение Олимпиады в Токио.

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