Матыцин оценил шансы на проведение Олимпиады в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможность успешного проведения перенесённой из-за пандемии коронавируса летней Олимпиады в Токио.

«Очень высокая вероятность, что Олимпийские игры состоятся. Скорее всего, будет изменён регламент, о чём говорили и президент Международного олимпийского комитета, и представители оргкомитета, но в том, что они состоятся, я уверен на 90%», — заявил Матыцин в эфире kp.ru.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. На февраль 2022 года запланированы зимние Игры в Пекине.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК должен быть готов к различным сценариями проведения Игр в Токио и Пекине.