Матыцин оценил шансы на проведение Олимпиады в Токио

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможность успешного проведения перенесённой из-за пандемии коронавируса летней Олимпиады в Токио.
Матыцин оценил шансы на проведение Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

«Очень высокая вероятность, что Олимпийские игры состоятся. Скорее всего, будет изменён регламент, о чём говорили и президент Международного олимпийского комитета, и представители оргкомитета, но в том, что они состоятся, я уверен на 90%», — заявил Матыцин в эфире kp.ru.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. На февраль 2022 года запланированы зимние Игры в Пекине.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК должен быть готов к различным сценариями проведения Игр в Токио и Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить