«Майами» сократил отставание в финальной серии НБА с «Лейкерс», Батлер оформил трипл-дабл
- Reuters
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Встреча завершилась со счётом 111:108.
В составе победителей самым результативным стал форвард Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 11 передач. У калифорнийского коллектива Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 40 очков и 13 подборов, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.
Таким образом, счёт в серии стал 2:3.
Ранее в Китае объявили о возобновлении трансляций НБА.