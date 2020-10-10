«Майами» сократил отставание в финальной серии НБА с «Лейкерс», Батлер оформил трипл-дабл

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«Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» сократил отставание в финальной серии НБА с «Лейкерс», Батлер оформил трипл-дабл
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 111:108.

В составе победителей самым результативным стал форвард Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 11 передач. У калифорнийского коллектива Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 40 очков и 13 подборов, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2:3.

Ранее в Китае объявили о возобновлении трансляций НБА.

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