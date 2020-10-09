В Китае объявили о возобновлении трансляций НБА

Китайский государственный канал CCTV объявил о возобновлении трансляций матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Трансляции возобновятся уже 10 октября, когда состоится пятый матч финала НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».

В октябре 2019 года CCTV приостановил показ НБА из-за конфликта между Китаем и лигой, вызванного позицией генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори по протестам в Гонконге.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» сыграют в форме в честь Коби Брайанта в пятом матче финала НБА.