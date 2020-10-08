«Лейкерс» сыграют в форме в честь Коби Брайанта в пятом матче финала НБА
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Изначально «Лейкерс» планировали сыграть в этой форме во втором и седьмом матчах серии, однако решили использовать её в пятой, поскольку в этом матче они могут завоевать чемпионский титул.
«Лейкерс» ведёт в финальной серии до четырёх побед с «Майами» со счётом 3:1. Пятая игра состоится 10 октября.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее Леброн Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА.