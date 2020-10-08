«Лейкерс» сыграют в форме в честь Коби Брайанта в пятом матче финала НБА

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Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграют в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» в форме, посвящённой легенде клуба Коби Брайанту.
«Лейкерс» сыграют в форме в честь Коби Брайанта в пятом матче финала НБА
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Изначально «Лейкерс» планировали сыграть в этой форме во втором и седьмом матчах серии, однако решили использовать её в пятой, поскольку в этом матче они могут завоевать чемпионский титул.

«Лейкерс» ведёт в финальной серии до четырёх побед с «Майами» со счётом 3:1. Пятая игра состоится 10 октября.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее Леброн Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА.

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