Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу команды над «Майами Хит» в четвёртом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На данном этапе сезона меня не волнует отдых. Я не забочусь о сне. Я не забочусь об отдыхе на протяжении всей игры. Никогда не перестаёшь стремиться быть идеальным или великим. Вы знаете, что идеальной игры не будет, но это не значит, что не нужно по-прежнему стремиться быть настолько крутым, насколько это возможно. В каждом матче. В каждой игре есть свои корректировки и тому подобные вещи. Сегодня был тот случай, когда мы победили за счёт защиты и реализации нескольких своевременных бросков. Мне нравится то, что мы сделали сегодня вечером», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» победили «Хит» в четвёртом матче со счётом 102:96. Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра серии состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА.