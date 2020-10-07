Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу команды над «Майами Хит» в четвёртом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА
  • Reuters

«На данном этапе сезона меня не волнует отдых. Я не забочусь о сне. Я не забочусь об отдыхе на протяжении всей игры. Никогда не перестаёшь стремиться быть идеальным или великим. Вы знаете, что идеальной игры не будет, но это не значит, что не нужно по-прежнему стремиться быть настолько крутым, насколько это возможно. В каждом матче. В каждой игре есть свои корректировки и тому подобные вещи. Сегодня был тот случай, когда мы победили за счёт защиты и реализации нескольких своевременных бросков. Мне нравится то, что мы сделали сегодня вечером», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» победили «Хит» в четвёртом матче со счётом 102:96. Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра серии состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить