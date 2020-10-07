Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл достижение легендарного Майкла Джордана в плей-офф НБА.

После четырёх матчей финальной серии с «Майами Хит» в активе 35-летнего форварда 512 очков, набранных во всех матчах плей-офф нынешнего сезона.

Таким образом, он в девятый раз за карьеру набрал не менее 500 очков за один розыгрыш плей-офф и превзошёл Джордана по данному показателю. В активе легендарного форварда только восемь таких сезонов.

Джеймс также вышел на пятое место в истории НБА по количеству матчей в финальных сериях — 53 игры. Рекордсменом по данному показателю является Билл Расселл — 70 матчей. Сэм Джонс провёл 64 матча в финальных сериях. А в послужном списке Карима Абдул-Джаббара и Джерри Уэста 56 и 55 игр соответственно.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать третью победу над «Майами» в финале НБА.