Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в плей-офф НБА
- Reuters
После четырёх матчей финальной серии с «Майами Хит» в активе 35-летнего форварда 512 очков, набранных во всех матчах плей-офф нынешнего сезона.
Таким образом, он в девятый раз за карьеру набрал не менее 500 очков за один розыгрыш плей-офф и превзошёл Джордана по данному показателю. В активе легендарного форварда только восемь таких сезонов.
Джеймс также вышел на пятое место в истории НБА по количеству матчей в финальных сериях — 53 игры. Рекордсменом по данному показателю является Билл Расселл — 70 матчей. Сэм Джонс провёл 64 матча в финальных сериях. А в послужном списке Карима Абдул-Джаббара и Джерри Уэста 56 и 55 игр соответственно.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать третью победу над «Майами» в финале НБА.