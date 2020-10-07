Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать третью победу над «Майами» в финале НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 102:96 в пользу калифорнийской команды.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Энтони Дэвис принёс команде 22 очка. Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 15 очков, а Дэнни Грин — десять очков.

В составе «Майами» дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов набрал Джимми Батлер. Тайлер Хирро набрал 21 очко. Данкан Робинсон записал в свой актив 17 очков, а Бэм Адебайо — 15 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра серии состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что клуб НБА представил форму в честь Мартина Лютера Кинга.