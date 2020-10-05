Клуб НБА представил форму в честь Мартина Лютера Кинга
- @ATLHawks
В заявлении на официальном сайте клуба сказано, что «Атланта» гордится «самым любимым сыном города».
Также отмечается, что в настоящий момент мир «сосредоточен на эволюции социальной справедливости».
Все средства, заработанные на реализации формы, будут отправлены на помощь программам расширения экономических прав и возможностей темнокожих в Атланте.
Ранее Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Майами».