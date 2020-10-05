Клуб НБА представил форму в честь Мартина Лютера Кинга

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта» представил специальную форму в честь известного борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.
Клуб НБА представил форму в честь Мартина Лютера Кинга
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В заявлении на официальном сайте клуба сказано, что «Атланта» гордится «самым любимым сыном города». 

Также отмечается, что в настоящий момент мир «сосредоточен на эволюции социальной справедливости». 

Все средства, заработанные на реализации формы, будут отправлены на помощь программам расширения экономических прав и возможностей темнокожих в Атланте.

Ранее Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Майами».

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