Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Майами»

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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».
Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Майами»
  • Reuters

«Было ли это разочарованием или я понял, что игра закончена? И то и другое. Всё начинается с меня, и я беру на себя полную ответственность. В следующем матче мы, как команда, будем намного лучше защищаться с нашим планом на игру», — приводит слова Леброна ASAP Sports.

Джеймс в минувшей игре отметился дабл-даблом из 25 очков и десяти подборов. 

Ранее сообщалось, что «Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в серии финала НБА.

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