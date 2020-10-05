Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Майами»
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«Было ли это разочарованием или я понял, что игра закончена? И то и другое. Всё начинается с меня, и я беру на себя полную ответственность. В следующем матче мы, как команда, будем намного лучше защищаться с нашим планом на игру», — приводит слова Леброна ASAP Sports.
Джеймс в минувшей игре отметился дабл-даблом из 25 очков и десяти подборов.
Ранее сообщалось, что «Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в серии финала НБА.