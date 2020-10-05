«Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в серии финала НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 115:104.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. В составе калифорнийского клуба дабл-даблом из 25 очков и 10 подборов отметился Леброн Джеймс.
Таким образом, «Майами» сократил отставание в финальной серии — 1:2.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА.