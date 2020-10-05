«Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в серии финала НБА

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«Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в серии финала НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 115:104.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. В составе калифорнийского клуба дабл-даблом из 25 очков и 10 подборов отметился Леброн Джеймс.

Таким образом, «Майами» сократил отставание в финальной серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА.

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