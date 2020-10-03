«Лейкерс» обыграл «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» во втором матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 124:114.

Самым результативным игроком в составе калифорнийской команды стал Леброн Джеймс, который набрал 33 очка и сделал девять подборов. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов. В составе «Хит» дабл-даблом отметился Джимми Батлер, набравший 25 очков и отдавший 13 передач.

Таким образом, «Лейкерс» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса и 34 очка Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами» в матче финала НБА.