Дабл-дабл Джеймса и 34 очка Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами» в матче финала НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 116:98 в пользу команды из Калифорнии.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 34 очка. В активе Леброна Джеймса дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

В составе «Майами» 23 очка набрал Джимми Батлер. Ещё 18 очков набрал Кендрик Нанн.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Лейкерс». Вторая игра состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что Уэйд ответил Джонсону на вопрос, за кого он будет болеть в финале НБА.