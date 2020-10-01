Дабл-дабл Джеймса и 34 очка Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами» в матче финала НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 116:98 в пользу команды из Калифорнии.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 34 очка. В активе Леброна Джеймса дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.
В составе «Майами» 23 очка набрал Джимми Батлер. Ещё 18 очков набрал Кендрик Нанн.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Лейкерс». Вторая игра состоится 2 октября.
Ранее сообщалось, что Уэйд ответил Джонсону на вопрос, за кого он будет болеть в финале НБА.