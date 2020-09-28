Уэйд ответил Джонсону на вопрос, за кого он будет болеть в финале НБА

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Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд ответил другому легендарному игроку, прославившемуся выступлениями за «Лос-Анджелес Лейкерс», Мэджику Джонсону на вопрос, за кого он будет болеть в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20.
Уэйд ответил Джонсону на вопрос, за кого он будет болеть в финале НБА
  • Reuters

«Назовём это беспроигрышной ситуацией, но здесь болеют за «Хит», — написал Уэйд в своём Twitter.

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА, два раза из которых играл вместе с Леброном Джеймсом, ныне выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что легенда «Лейкерс» поинтересовался у Уэйда, за кого тот будет болеть в финале НБА.

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