Легенда «Лейкерс» поинтересовался у Уэйда, за кого тот будет болеть в финале НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на выход «Майами Хит» в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вопрос на миллион долларов: за кого будет болеть Дуэйн Уэйд? За свою бывшую команду — «Хит» — или за своего лучшего друга Леброна Джеймса?» — написал Джонсон в своём Twitter.

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА, два раза из которых играл вместе с Леброном Джеймсом, ныне выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что финальная серия НБА «Лейкерс» — «Майами» стартует 30 сентября.