Финальная серия НБА «Лейкерс» — «Майами» стартует 30 сентября

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Финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 года, в которой встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», стартует 30 сентября.
Финальная серия НБА «Лейкерс» — «Майами» стартует 30 сентября
  • Reuters

Первый матч серии до четырёх побед пройдёт 30 сентября. Вторая игра — 2 октября, третья — 4 октября, четвёртая — 6 октября.

Пятая игра, если потребуется, состоится 9 октября, шестая — 11 октября, седьмая — 13 октября.

«Лейкерс», являющиеся 16-кратными чемпионами НБА, вышли в финал впервые с 2010 года, а «Майами», на счету которого три титула, — впервые с 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Майами» победил «Бостон» и вышел в финал НБА.

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