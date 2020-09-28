Финальная серия НБА «Лейкерс» — «Майами» стартует 30 сентября

Финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 года, в которой встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», стартует 30 сентября.

Первый матч серии до четырёх побед пройдёт 30 сентября. Вторая игра — 2 октября, третья — 4 октября, четвёртая — 6 октября.

Пятая игра, если потребуется, состоится 9 октября, шестая — 11 октября, седьмая — 13 октября.

«Лейкерс», являющиеся 16-кратными чемпионами НБА, вышли в финал впервые с 2010 года, а «Майами», на счету которого три титула, — впервые с 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Майами» победил «Бостон» и вышел в финал НБА.