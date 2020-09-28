«Майами» победил «Бостон» и вышел в финал НБА

«Майами Хит» обыграл «Бостон Селтикс» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 125:113 в пользу команды из Флориды.

В составе «Майами» дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов оформил Бэм Адейбайо. Джимми Батлер набрал 22 очка. Ещё 19 очков в активе Тайлера Хироу. По 15 очков в свой актив записали Андре Игуодала и Данкан Робинсон.

За «Бостон» 28 очков набрал Джейлен Браун. Дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов в активе Джейсона Тэйтума. По 20 очков набрали Маркус Смарт и Кемба Уокер.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 в пользу «Майами», который таким образом выиграл Восточную конференцию и вышел в финал НБА.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» выиграл плей-офф Западной конференции и вышел в финал НБА.