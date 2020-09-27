«Лейкерс» выиграл плей-офф Западной конференции и вышел в финал НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Денвер Наггетс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:107.

Самым результативным игроком в составе команды из Калифорнии стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 15 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис записал в свой актив 25 очков и 5 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» выиграл Западную конференцию и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с победителем Востока — либо с «Бостон Селтикс», либо с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами».