«Лейкерс» выиграл плей-офф Западной конференции и вышел в финал НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Денвер Наггетс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» выиграл плей-офф Западной конференции и вышел в финал НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 117:107.

Самым результативным игроком в составе команды из Калифорнии стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 15 подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис записал в свой актив 25 очков и 5 подборов. 

Таким образом, «Лейкерс» выиграл Западную конференцию и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с победителем Востока — либо с «Бостон Селтикс», либо с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить