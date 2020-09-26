«Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами»
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 121:108.
Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Джейлен Браунд записал 26 баллов в свой актив, а также Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. В составе «Хит» 23 очка набрал Горан Драгич.
Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 2:3.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» увеличил преимущество в серии финала НБА на Западе с «Денвером».