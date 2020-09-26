«Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами»

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 121:108. 

Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Джейлен Браунд записал 26 баллов в свой актив, а также Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. В составе «Хит» 23 очка набрал Горан Драгич.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 2:3.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» увеличил преимущество в серии финала НБА на Западе с «Денвером».

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