«Бостон» сократил отставание в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами»

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 121:108.

Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Джейлен Браунд записал 26 баллов в свой актив, а также Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. В составе «Хит» 23 очка набрал Горан Драгич.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 2:3.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» увеличил преимущество в серии финала НБА на Западе с «Денвером».