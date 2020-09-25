«Лейкерс» увеличил преимущество в серии финала НБА на Западе с «Денвером» до 3:1
- Reuters
Игра прошла в Реюньоне. «Лейкерс» увеличил отрыв в серии до 3:1. Следующая победа принесёт клубу путёвку в главную серию сезона.
Форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис набрал 34 очка, сделал пять подборов и три передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету центрового команды Дуайта Ховарда — 12 очков, 11 подборов и одна передача. Леброн Джеймс набрал 26 очков, совершил девять подборов и восемь передач.
В составе «Денвера» самым результативным игроком стал Джамал Маррей (32 очка, три подбора и восемь передач).
Ранее сообщалось, что «Майами» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА.