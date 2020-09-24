«Майами» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 112:109.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тайлер Хирро, который набрал 37 очков. Его партнёр по команде Эдрис Адебайо отметился дабл-даблом из 20 очков и 12 подборов. У «Селтикс» 28 баллов в свой актив записал Джейсон Тейтум.
Таким образом, «Хит» увеличили своё преимущество в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леюрона Джеймса не спас « Лос-Анджелес Лейкерс» от проигрыша «Денвер Наггетс» в матче плей-офф НБА.