«Майами» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА

«Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 112:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тайлер Хирро, который набрал 37 очков. Его партнёр по команде Эдрис Адебайо отметился дабл-даблом из 20 очков и 12 подборов. У «Селтикс» 28 баллов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Хит» увеличили своё преимущество в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леюрона Джеймса не спас « Лос-Анджелес Лейкерс» от проигрыша «Денвер Наггетс» в матче плей-офф НБА.