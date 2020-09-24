«Майами» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА

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«Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 112:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тайлер Хирро, который набрал 37 очков. Его партнёр по команде Эдрис Адебайо отметился дабл-даблом из 20 очков и 12 подборов. У «Селтикс» 28 баллов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Хит» увеличили своё преимущество в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леюрона Джеймса не спас « Лос-Анджелес Лейкерс» от проигрыша «Денвер Наггетс» в матче плей-офф НБА.

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