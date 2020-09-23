Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Денверу» в матче плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в третьем матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 114:106 в пользу «Наггетс».

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Мюррей, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 ассистов. Ещё 26 очков в активе Джереми Гранта. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл из 30 очков десяти подборов и 11 ассистов на счету Леброна Джеймса. Энтони Девис записал в свой актив 27 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Четвёртая игра состоится 25 сентября.

Ранее сообщалось, что комиссар НБА прояснил ситуацию относительно старта следующего сезона.