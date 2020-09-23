Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Денверу» в матче плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в третьем матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Денверу» в матче плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 114:106 в пользу «Наггетс».

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Мюррей, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 ассистов. Ещё 26 очков в активе Джереми Гранта. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл из 30 очков десяти подборов и 11 ассистов на счету Леброна Джеймса. Энтони Девис записал в свой актив 27 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Четвёртая игра состоится 25 сентября.

Ранее сообщалось, что комиссар НБА прояснил ситуацию относительно старта следующего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить