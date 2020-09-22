Комиссар НБА прояснил ситуацию относительно старта следующего сезона

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что сезон-2020/2021, скорее всего, стартует не раньше января 2021 года,

Начало сезона на Рождество (24 декабря) по-прежнему является идеальным вариантом, но он становится всё менее вероятным, сообщает Yahoo Sports, ссылаясь на слова функционера. Сильвер хотел бы провести стандартный сезон из 82 матчей регулярного чемпионата с болельщиками на трибунах в 2021 году.

В настоящее время доигровка сезона НБА проходит в закрытом кампусе в парке развлечений Диснейуорлд. Заключительная часть сезона проходит без зрителей, на матчах разрешено присутствие лишь самым близким родственникам игроков.

Ранее сообщалось, что легенда НБА Джордан станет соучредителем новой команды в NASCAR.