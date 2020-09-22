Легенда НБА Джордан станет соучредителем новой команды в NASCAR

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан вместе с американским гонщиком Дэнни Хэмлином создадут новую команду в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

«11 лет назад я встретил Майкла Джордана на игре «Шарлотт», и мы стали верными друзьями. Вскоре после этого я присоединился к бренду Jordan в качестве их первого пилота NASCAR. Наша дружба росла с годами, и теперь мы готовы вывести её на новый уровень», — приводит пресс-служба НБА слова Хэмлина.

Он отметил, что одним из пилотов команды станет единственный темнокожий гонщик NASCAR Бубба Уоллес, который уже объявил, что покинет свою прежнюю команду Richard Petty Motorsports в конце сезона.

Таким образом, Джордан станет первым темнокожим владельцем постоянной команды NASCAR со времён Вендалла Скотта, который владел командой и участвовал в гонках в начале 70-х годов.

С 2004 года легенда НБА владеет командой Michael Jordan Motorsports, до 2013 года выступавшей в чемпионате по кольцевым мотогонкам MotoAmerica в классе Superbike.

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