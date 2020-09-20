Сериал о «Чикаго Буллз» получил «Эмми» как лучший документальный фильм

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Документальный сериал «Последний танец» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и клубе НБА «Чикаго Буллз» 1990-х годов получил премию «Эмми» в номинации «Лучший документальный фильм года».
Сериал о «Чикаго Буллз» получил «Эмми» как лучший документальный фильм
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Телевизионной академии.

72-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе. «Последний танец» был также представлен в номинациях «Лучший монтаж научно-популярной программы» и «Лучший режиссёр документального или научно-популярного сериала».

В сериале рассказывается о карьере Майкла Джордана и о сезоне-97/98, в котором «Чикаго» в последний раз завоевал чемпионский титул в эпоху Джордана.

Ранее сообщалось, что документальный сериал о «Чикаго Буллз» представлен в трёх номинациях премии «Эмми».

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