Документальный сериал о «Чикаго Буллз» представлен в трёх номинациях премии «Эмми»

Документальный сериал «Последний танец» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и клубе НБА «Чикаго Буллз» 1990-х годов представлен в трёх номинациях премии «Эмми».

Как сообщается на сайте премии, картина поборется за победу в номинациях «Лучший документальный или научно-популярный сериал», «Лучший монтаж научно-популярной программы» и «Лучший режиссёр документального или научно-популярного сериала».

72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдёт в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.

Ранее Андрей Кириленко поделился воспоминаниями об играх с Коби Брайантом и Джорданом в НБА.