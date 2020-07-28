Документальный сериал о «Чикаго Буллз» представлен в трёх номинациях премии «Эмми»
- © Andrew D. Bernstein / Netflix
Как сообщается на сайте премии, картина поборется за победу в номинациях «Лучший документальный или научно-популярный сериал», «Лучший монтаж научно-популярной программы» и «Лучший режиссёр документального или научно-популярного сериала».
72-я церемония вручения премии «Эмми» пройдёт в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.
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