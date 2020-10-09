СМИ: «Динамо» согласовало контракт с немецким тренером Шварцем
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», спортивный директор клуба Желько Бувач убедил руководство «Динамо» выбрать кандидатуру немца на пост главного тренера.
Отмечается, что контракт ещё не подписан, но договорённость достигнута.
Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».
28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).
Ранее источник назвал условия, при которых Курбан Бердыев возглавит «Динамо».