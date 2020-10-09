СМИ: «Динамо» согласовало контракт с немецким тренером Шварцем

Московский футбольный клуб «Динамо» согласовал условия контракта с немецким специалистом Сандро Шварцем.

Как сообщает «Чемпионат», спортивный директор клуба Желько Бувач убедил руководство «Динамо» выбрать кандидатуру немца на пост главного тренера.

Отмечается, что контракт ещё не подписан, но договорённость достигнута.

Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее источник назвал условия, при которых Курбан Бердыев возглавит «Динамо».