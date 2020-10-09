Источник назвал условия, при которых Бердыев возглавит «Динамо»

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Стали известны условия, при которых бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» возглавит московское «Динамо».
Источник назвал условия, при которых Бердыев возглавит «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», спортивный директор «Динамо» Желько Бувач настаивает на кандидатурах немецкого тренера Сандро Шварца или же француза Валерьена Исмаэля. При этом в клубе выступают за кандидатуру Бердыева, против которого выступает Бувач.

Для остальных членов руководства бело-голубых Бердыев является приоритетным кандидатом, но сам специалист настаивает на выполнении нескольких условий. Для начала он хочет устроить генеральную чистку состава — его совершенно не устраивает защитная линия команды. Также Бердыев выразил желание, чтобы «Динамо» подписало трёх иностранных и двух российских футболистов — в том числе он хочет видеть в команде голкипера «Сочи» и сборной России Сослана Джанаева.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее спортивный директор «Динамо» заявил, что переговоры по новому тренеру находятся в завершающей стадии.

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