Спортивный директор «Динамо»: переговоры по новому тренеру находятся в завершающей стадии

Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Желько Бувач рассказал о поисках нового главного тренера команды.

«Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры ещё идут. Да, они на завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим. Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду», — цитирует Бувача Sport24.

По его словам, у «Динамо» нет цели найти иностранного тренера, он считает, что клубу нужен профессионал.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее Илья Казаков заявил, что «Динамо» не рассматривало Курбана Бердыева на пост главного тренера.