Казаков заявил, что «Динамо» не рассматривало Бердыева на пост главного тренера

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Бывший пресс-атташе сборной России по футболу журналист Илья Казаков сообщил, что московское «Динамо» не рассматривало кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
Казаков заявил, что «Динамо» не рассматривало Бердыева на пост главного тренера
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом Казаков написал в своём материале для РИА Новости.

«Хотя чем дальше, тем сильнее кажется, что слух о приходе Бердыева создан искусственно, выброшен в Telegram-пространство. Источники в столичном клубе уверяют: Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали», — говорится в статье.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Бердыев известен по работе с «Рубином» и «Ростовом».

Ранее Желько Бувач заявил, что не думал становиться главным тренером «Динамо».

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