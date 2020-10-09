Казаков заявил, что «Динамо» не рассматривало Бердыева на пост главного тренера

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу журналист Илья Казаков сообщил, что московское «Динамо» не рассматривало кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Об этом Казаков написал в своём материале для РИА Новости.

«Хотя чем дальше, тем сильнее кажется, что слух о приходе Бердыева создан искусственно, выброшен в Telegram-пространство. Источники в столичном клубе уверяют: Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали», — говорится в статье.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Бердыев известен по работе с «Рубином» и «Ростовом».

Ранее Желько Бувач заявил, что не думал становиться главным тренером «Динамо».