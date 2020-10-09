Бувач заявил, что не думал становиться главным тренером «Динамо»

Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Желько Бувач заявил, что его кандидатура на пост главного тренера команды не рассматривается.

«Я сам не хотел возглавить «Динамо». Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе», — цитирует Бувача Sport24.

Бувач известен по работе в тренерском штабе нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он работал с Клоппом в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо».