Бувач заявил, что не думал становиться главным тренером «Динамо»

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Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Желько Бувач заявил, что его кандидатура на пост главного тренера команды не рассматривается.
Бувач заявил, что не думал становиться главным тренером «Динамо»
  • Reuters

«Я сам не хотел возглавить «Динамо». Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе», — цитирует Бувача Sport24.

Бувач известен по работе в тренерском штабе нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он работал с Клоппом в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо».

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