СМИ: Бердыев может возглавить московское «Динамо»

Известный футбольный тренер Курбан Бердыев может возглавить московский клуб «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», помимо Бердыева «Динамо» рассматривает возможность приглашения Сандро Шварца и Валерьена Исмаэля.

Отмечается, что кандидатура Бердыева оценивается выше, чем других специалистов.

Должность главного тренера «Динамо» стала вакантной после ухода Кирилла Новикова в отставку.

Последним местом работы Бердыева был казанский «Рубин», который он покинул в 2019 году. В разное время он возглавлял такие российские клубы как «Ростов» и «Кристалл».

Ранее Олег Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой».