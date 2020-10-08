СМИ: Бердыев может возглавить московское «Динамо»

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Известный футбольный тренер Курбан Бердыев может возглавить московский клуб «Динамо».
СМИ: Бердыев может возглавить московское «Динамо»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», помимо Бердыева «Динамо» рассматривает возможность приглашения Сандро Шварца и Валерьена Исмаэля.

Отмечается, что кандидатура Бердыева оценивается выше, чем других специалистов.

Должность главного тренера «Динамо» стала вакантной после ухода Кирилла Новикова в отставку.

Последним местом работы Бердыева был казанский «Рубин», который он покинул в 2019 году. В разное время он возглавлял такие российские клубы как «Ростов» и «Кристалл».

Ранее Олег Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой».

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