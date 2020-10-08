СМИ: Бердыев может возглавить московское «Динамо»
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», помимо Бердыева «Динамо» рассматривает возможность приглашения Сандро Шварца и Валерьена Исмаэля.
Отмечается, что кандидатура Бердыева оценивается выше, чем других специалистов.
Должность главного тренера «Динамо» стала вакантной после ухода Кирилла Новикова в отставку.
Последним местом работы Бердыева был казанский «Рубин», который он покинул в 2019 году. В разное время он возглавлял такие российские клубы как «Ростов» и «Кристалл».
Ранее Олег Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой».