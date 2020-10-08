Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой»

Российский специалист Олег Кононов прокомментировал информацию о переговорах с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» относительно работы в должности главного тренера.

«Информация о переговорах с «Уфой» не соответствует действительности», — приводит слова Кононова РИА Новости.

Должность главного тренера «Уфы» стала вакантной после ухода Вадима Евсеева в отставку.

54-летний Кононов возглавил латвийский футбольный клуб «Рига» в феврале. В начале сентября было объявлено о его временном уходе с должности по семейным обстоятельствам. В прошлом он работал в таких российских клубах, как «Краснодар», «Арсенал», «Ахмат» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что в «Уфе» назвали имя исполняющего обязанности главного тренера команды.