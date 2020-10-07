В «Уфе» назвали имя исполняющего обязанности главного тренера команды

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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.
В «Уфе» назвали имя исполняющего обязанности главного тренера команды
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать», — приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

Он отметил, что у клуба есть кандидаты на пост главного тренера.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведём переговоры с претендентами — объявим», — добавил гендиректор клуба.

По итогам десяти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что Евсеев объяснил решение покинуть пост главного тренера «Уфы».

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