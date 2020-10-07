Евсеев объяснил решение покинуть пост главного тренера «Уфы»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев объяснил причины своего ухода из команды.

«Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла химия. Изменились настроения, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память обо всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что благодарен «Уфе» за предоставленные возможности и веру в него.

«Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришёл сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время», — подытожил специалист.

Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матчей, в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

Ранее клуб «Уфа» объявил об отставке Евсеева.