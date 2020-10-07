«Уфа» объявила об отставке Евсеева

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Футбольный клуб «Уфа» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.
«Уфа» объявила об отставке Евсеева
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на девятом месте. По итогам десяти туров нынешнего сезон команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» опровергли информацию о скорой смене тренера.

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