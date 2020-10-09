Кириченко объяснил, почему сборная России по футболу проиграла Швеции

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Известный тренер Дмитрий Кириченко объяснил, почему сборная России уступила Швеции в товарищеском матче.
Кириченко объяснил, почему сборная России по футболу проиграла Швеции
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Качество игры в исполнении сборной России было неплохим. Единственное, в завершающей стадии атак не хватало разумных действий. Подходов оказалось немало, а вот исполнения не доставало. Особенно это бросалось в глаза в концовке, когда в чужой штрафной никак не могли найти футболиста. В первом тайме, напротив, в нескольких эпизодах не удавалось нанести точный удар Артёму Дзюбе с Марио Фернандесом», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кириченко оценил игру Дениса Черышева в матче со Швецией. 

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